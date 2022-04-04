Блинкен о войне и санкциях: Россия преследовала три цели – по всем провал

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия провалила все три цели, ради которых начинала войну против Украины, но война продолжается – и санкции против РФ должны оставаться до ее завершения.

Источник: Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC

Детали: Блинкен отметил, что хоть российская армия и ослаблена, война в Украине продолжается – и вопрос в том, сколько еще смертей и разрушений принесет Россия.

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Госсекретарь США считает, что первоначальные планы России по захвату всей Украины потерпели сокрушительное поражение, но войска РФ перегруппировываются и все еще могут наносить разрушения в таких местах, как Киев, с помощью авиации и ракет.

По словам Блинкена, администрация Джо Байдена предоставила Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, только за последний месяц 1,6 миллиарда долларов – и это способствовало стратегической неудаче и, может быть, даже поражению России.

Прямая речь: "Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российскую власть; разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем направлениям провал.

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Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене. Мощь России на самом деле сильно уменьшилась. Армия сильно отстала. Его экономика шатается. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России".

Детали: Блинкен дал понять, что вопросы завершения войны и каких-либо компромиссов зависят от Украины и украинского народа, а судьба Путина и России – от российского народа. США поддержат все решения Украины для окончания войны, заверил он.

Госсекретарь отметил, что США поддерживают Украину и оказывают давление на Россию – и все это идет на укрепление позиций Украины в любых переговорах с Россией.

Насколько реальна прямая встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, по словам Блинкена, "очень трудно сказать", так как украинцы давно добивались прямого контакта президентов, а Кремль неоднократно отвергал это.

Что касается санкций, то Блинкен сказал, что их снятие возможно, если Украина и Россия достигнут мирных соглашений или будет видна возможность завершения войны.

Прямая речь: "Все международное сообщество, собравшееся вместе, чтобы ввести эти санкции против России, будет следить за тем, что Украина делает и что она хочет делать. И если она решит, что может положить конец этой войне, остановить смерть и разрушения и продолжить отстаивать свою независимость и суверенитет, и в конечном итоге это потребует отмены санкций, мы, конечно, рассмотрим это.

Цель санкций – не в том, чтобы оставаться там бесконечно, а в том, чтобы изменить поведение России. И если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы добьемся именно этого, то в какой-то момент санкции уйдут. Но это полностью зависит от России и от того, что она будет делать в будущем".