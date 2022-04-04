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Одесса: ракеты не попали в цель, но есть поврежденные постройки

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 11:36

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Одессе – ракеты в цель не попали, но есть поврежденные нежилые постройки.

Источник: комментарий офицера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова

Прямая речь Назарова: "Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг накануне ночью атаковал Одессу.

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Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, другие обстоятельства уточняются".

Детали: Назаренко добавил, что с самого утра 4 апреля враг также нанес несколько ракетных ударов по городу Николаеву. 

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Он призвал жителей не игнорировать воздушную угрозу и верить в ВСУ.

Что было раньше: Под утро 4 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

Темы: Одессавойна
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