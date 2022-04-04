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Глава "Роскосмоса" поздравил НАТО с днем рожденья угрозами: "Мы за вами наблюдаем"

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 12:10
Глава Роскосмоса поздравил НАТО с днем рожденья угрозами: Мы за вами наблюдаем
фото из Telegram Рогозина

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в день основания НАТО заявил, что Альянс является "главной угрозой миру" и призвал его членов помнить, что "Россия наблюдает за ними из космоса".

Источник: Рогозин в Tелеграм

Прямая речь: "В этот день 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) был подписан Североатлантический Договор. Так родилась НАТО - главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну.

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Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду".

Детали: К посту прикреплен якобы космический снимок штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником "Ресурс-П".

Напомним: Россия вероломно вторглась на суверенную территорию Украины утром 24 февраля 2022 года и нанесла ракетные удары с территории Беларуси. Режим Владимира Путина ведет полномасштабную войну против нашей страны. В НАТО выражают поддержку Украине, но отмечают, что физически будут защищать только границы стран-участниц Альянса.

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Темы: НАТОРосcия
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