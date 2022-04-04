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Путин "ударил" визовым режимом по странам, поддержавшим Украину

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 15:20
Путин ударил визовым режимом по странам, поддержавшим Украину

Президент России, которая ведет войну против Украины, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера "в связи с недружественными действиями иностранных государств".

Источник: РИА "Новости"

Детали: Как следует из документа, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

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В частности, эти пункты касаются членов официальных делегаций стран Евросоюза, а также журналистов. Так, приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.

Путин поручил МИД РФ направить в представительство ЕС и посольства перечисленных стран соответствующие уведомления и ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, "совершающих недружественные действия".

Напомним: В связи с войной против Украины ЕС и США ввели против РФ масштабные санкции, страны Балтии отказываются от российского газа.

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Москва в ответ включила все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.

Темы: РосcиявойнавизыЕС
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