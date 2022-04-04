Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия заявила, что продолжает проводить свои "операции" в Киевской области

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 15:44

Спецназ Росгвардии заявил, что якобы уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на сайт Росгвардии

Детали: В Росгвардии заявили, что якобы от жителей неназванного села узнали, что в одном из пустующих домов якобы могут укрываться "действующие в тылу российских войск украинские националисты".

Сообщается, что рогвардейцы якобы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.

И якобы благодаря действиям сапера ефрейтора по фамилии Мальцев "всю диверсионно-разведывательная группу националистов" удалось уничтожить.

Также сообщается, что якобы росгвардейцы обнаружили цех по производству боеприпасов и якобы тоже все уничтожили.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
  • Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование Киевской области понадобится не менее 10 дней.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
  • Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

 

Темы: РосcияУкраинавойнаКиевская область
Главное сегодня

видеоПолиция арестовала имущество компании жены Медведчука

У Зеленского назвали новые заявления Лаврова о переговорах провокациями

Энергетическое эмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования из-за войны РФ в Украине

Беларусь: десятки военных из Пскова отказались ехать воевать в Украину

Почти все гражданские в Буче погибли от пуль, не от артиллерии – мэр

Лукашенко хочет влезть в переговоры РФ и Украины относительно войны

Все новости...
Росcия
Риски российского предложения о прекращении огня
В Германии призывают граждан российского происхождения не верить в пропаганду РФ
Австрия не поддерживает газовое эмбарго РФ, несмотря на зверства в Буче
Последние новости
17:26
"ЛУКойл" может остановить свои НПЗ в РФ из-за санкций: возник дефицит мощностей для хранения мазута
17:09
Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую – глава МИД
17:09
НАТО не будет отправлять оружие Украине, будут поставки от отдельных союзников – Кулеба
16:58
Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP
16:58
В Украине можно записаться в добровольцы по гражданской защите
16:58
Кулеба: Лавров является соучастником преступлений РФ, но ради мира я готов встречаться
16:52
видеоПолиция арестовала имущество компании жены Медведчука
16:51
Элла Либанова: Если война продлится год, то многие украинские беженцы не вернутся из Европы
16:48
Швейцария заблокировала около 8 миллиардов долларов российских активов
16:42
Во время, когда возвращаются люди: за два дня в Киеве поймали 16 ДРГ
Все новости...