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Россия заявила, что продолжает проводить свои "операции" в Киевской области

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 15:44

Спецназ Росгвардии заявил, что якобы уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на сайт Росгвардии

Детали: В Росгвардии заявили, что якобы от жителей неназванного села узнали, что в одном из пустующих домов якобы могут укрываться "действующие в тылу российских войск украинские националисты".

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Сообщается, что рогвардейцы якобы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.

И якобы благодаря действиям сапера ефрейтора по фамилии Мальцев "всю диверсионно-разведывательная группу националистов" удалось уничтожить.

Также сообщается, что якобы росгвардейцы обнаружили цех по производству боеприпасов и якобы тоже все уничтожили.

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Предыстория: 

  • 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
  • Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование Киевской области понадобится не менее 10 дней.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
  • Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

 

Темы: РосcияУкраинавойнаКиевская область
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