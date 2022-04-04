Россия заявила, что продолжает проводить свои "операции" в Киевской области
Спецназ Росгвардии заявил, что якобы уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на сайт Росгвардии
Детали: В Росгвардии заявили, что якобы от жителей неназванного села узнали, что в одном из пустующих домов якобы могут укрываться "действующие в тылу российских войск украинские националисты".
Сообщается, что рогвардейцы якобы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.
И якобы благодаря действиям сапера ефрейтора по фамилии Мальцев "всю диверсионно-разведывательная группу националистов" удалось уничтожить.
Также сообщается, что якобы росгвардейцы обнаружили цех по производству боеприпасов и якобы тоже все уничтожили.
Предыстория:
- 2 марта замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
- Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что на разминирование Киевской области понадобится не менее 10 дней.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
- Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.