Россия заявила, что продолжает проводить свои "операции" в Киевской области

Спецназ Росгвардии заявил, что якобы уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на сайт Росгвардии

Детали: В Росгвардии заявили, что якобы от жителей неназванного села узнали, что в одном из пустующих домов якобы могут укрываться "действующие в тылу российских войск украинские националисты".

Сообщается, что рогвардейцы якобы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.

И якобы благодаря действиям сапера ефрейтора по фамилии Мальцев "всю диверсионно-разведывательная группу националистов" удалось уничтожить.

Также сообщается, что якобы росгвардейцы обнаружили цех по производству боеприпасов и якобы тоже все уничтожили.

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