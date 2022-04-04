Ракетный обстрел Одессы: оккупанты повредили НПЗ, 1 человек ранен - прокуратура

В результате ракетных ударов России 3 апреля по нефтеперерабатывающему заводу и нефтехранилищам в Одессе уничтожены резервуары с горючим, повреждены здания и газовые коммуникации.

Источник: прокуратура Одесщины

Детали: Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны вооруженными силами РФ.

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По данным следствия, утром 3 апреля 2022 года военнослужащие РФ нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе.

В результате удара уничтожены резервуары с горючим, повреждены хозяйственные здания и газовые коммуникации.

Один гражданин госпитализирован в больницу с ранениями, информация о погибших - отсутствует.

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Также из-за ракетных обстрелов подверглись существенным разрушениям объекты гражданской инфраструктуры.

Указано, что на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС.