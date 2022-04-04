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Суд во Львове перечислил арестованные российские 650 тысяч евро на нужды армии

Денис КарловскийПонедельник, 4 апреля 2022, 16:03
фото иллюстративное unsplash

Суд во Львове перечислит на счета Вооруженных сил Украины около 650 тысяч евро, арестованных в рамках уголовного производства против российских коммерсантов.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Сотрудники ГБР установили, что чиновники госпредприятия, входящего в сферу управления Государственного рыбного агентства Украины, вошли в сговор с представителями иностранных компаний, в том числе российских. Они планировали незаконно присвоить средства через искусственное уменьшение суммы компенсации за гибель рыболовного траулера в территориальных водах Мавритании в июле 2019 года, который на праве собственности принадлежал Украине.

Реальная рыночная стоимость судна к моменту его гибели составляла 10 миллионов долларов США.

ГБР отмечает, что сумма средств и количество имущества, конфискованные у российских агрессоров и их подельников в пользу Украины, будут расти с каждым днем".

Детали: Следователи установили, что во время расследования российская компания перечислила на счет украинского транзитного банка сумму в размере 650 200 евро.

Дескать, эта сумма должна была возместить потерю украинского судна. Тем не менее, украинская сторона на тот момент не давала согласия на такую ​​сумму. Поэтому на них в судебном порядке был наложен арест.

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Из-за военного положения, Офис Генерального прокурора вместе с ГБР обратились в суд с просьбой снять арест с этих средств и перечислить их на нужды ВСУ.

Темы: ГБРВооруженные силыВоенное положениеРосcия
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