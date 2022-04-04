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Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 16:39
GETTY IMAGES

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение снизить уровень дипломатического представительства с Россией и приказало послу РФ покинуть страну.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Литвы, пишет "Европейская правда".

Правительство Литвы также закрывает консульство в Клайпеде, "учитывая всеобщую неконструктивную роль российской дипломатической службы в ее агрессии против Украины".

"Литва, выражая полную солидарность с Украиной и народом Украины, испытывающим беспрецедентную агрессию со стороны России, снижает уровень дипломатического представительства с Россией", - заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что Литва решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в разных оккупированных городах Украины, в том числе жестокие расправы в Буче и других украинских городах, которые, безусловно, будут включены в список преступлений, совершенных на территории Европы.

"С освобождением других городов мы также можем увидеть больше примеров гнусных военных преступлений. Все военные преступления и преступления против человечности, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, не будут забыты", - сказал министр.

Напомним, 29 марта БельгияНидерландыИрландия и Чехия объявили о выдворении сотрудников российских посольств. Они дали понять, что россияне использовали дипломатическое прикрытие для шпионской деятельности.

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Темы: ЛитваРосcиядипломатические отношения
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