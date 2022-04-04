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"Азов", защищая Мариуполь, за сутки уничтожил 2 танка и много пехоты РФ

Понедельник, 4 апреля 2022, 19:25

Бойцы полка "Азов" в течение суток уничтожили 2 российских танка, 1 многоцелевой легковой бронированный транспортер с зенитной установкой, а также пехоту врага.

Источник: видеообращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара.

Прямая речь: "За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты.

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Вы, возможно, спросите, как нам удается, 35 дней в полной блокаде на 40-й день войны продолжать борьбу. Я дам ответ: мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину, мы надеемся на военно-политическое руководство, и мы безгранично любим нашу Родину".

Что предшествовало: 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко заявил, что военное руководство государства принимает все меры, чтобы помочь бойцам в Мариуполе, но деблокировать этот город очень сложно.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: АзоввойнаМариуполь
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