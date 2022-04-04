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Создали Telegram-канал, где собирают информацию о военных-мародерах РФ

Понедельник, 4 апреля 2022, 20:32

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал присылать фото и видео российских военных, совершавших преступления в украинских городах.

Источник: Федоров в Telegram

Подробности: министр опубликовал фото офицера сцецназа армии РФ Артема Лазарева, отправившего своей семье награбленное в Украине.

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Прямая речь: "Они грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле… и после этого отправляли все награбленное своим семьям. Их лицо зафиксировала камера в офисе службы доставки в Белоруссии. Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту.

Еще сотни фотографий и видео с лицами сейчас обрабатываются. Будет найден каждый, кто убивал ни в чем не виноватых украинцев у нас дома.

Обращаюсь ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля. Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фото, которые удалось сделать.

ВИДЕО ДНЯ

Мы никогда этого не простим. Технологии позволят найти каждого".

Что еще важно: журналисты сумели получить номера телефонов, воинские части и города проживания российских оккупантовв, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев в Мозыре.

Темы: РосcияВооруженные силы
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