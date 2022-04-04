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РФ заблокировала 7 эвакуационных автобусов из Мариуполя

Понедельник, 4 апреля 2022, 20:54

В понедельник гуманитарными коридорами эвакуировано 3376 человек, но россияне нарушали договоренности.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук.

Детали: В частности, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 405 человек.

Из них из Мариуполя – 1553 человека.

Также 805 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

Дословно: "Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, все еще заблокирована в городе Мангуш.

Оккупационные войска продолжают нарушать договоренности с нами и свои собственные обещания".

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Детали: Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременного и Горного в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.

Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области.

Дословно: "Ведем переговоры и несмотря на сопротивление, оказываемое со стороны Российской Федерации работе гуманитарных коридоров, не прекратим попытки спасти наших людей".

Темы: РосcияМариупольэвакуациявойна
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