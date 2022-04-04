Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Полумер больше не достаточно": Кулеба просит о новых санкциях после Бучи

Понедельник, 4 апреля 2022, 21:23

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров западных государств договориться о максимально жестких санкциях против России после того, как стало известно о преступлениях российских военных в оккупированных городах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Варшаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Кулеба отметил, что и после серии уже наложенных санкций Запад все еще продолжает подпитывать военную машину Путина - через деньги, которые платятся за энергоресурсы, торговлю, которая еще не прекращена, и транзакции через российские банки, которые пока не отключены от SWIFT .

"Полумер больше не достаточно. Я требую от наших партнеров от имени жертв в Буче, от народа Украины, на этой неделе наложить на Россию самые строгие санкции. Это просьба не главы МИД Украины. Это мольба жертв изнасилований, пыток, убийств, их родственников и всей украинской нации", – заявил глава МИД.

Он добавил, что в блокадном Мариуполе ситуация еще хуже, чем в Буче.

Кулеба отметил, что помнит аргументы тех, кто выступает против тех или иных санкций, но сейчас следует отложить сомнения и бизнес-интересы.

"Кто еще сомневается, отключать ли российские банки от SWIFT, покупать или нет российский газ, нефть, уголь, принимать ли их корабли в портах, иметь дело с товарами, которые продаются в Россию или покупаются у нее - приглашаю приехать в Бучу и посмотреть на братскую могилу… Если у вас есть еще сомнения или аргументы, чтобы продолжать сотрудничество с Россией - приезжайте в Бучу, а потом говорите со мной. То же касается оружия для Украины", - заявил Дмитрий Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что чем быстрее Украина получит необходимое оружие, тем скорее сможет победить и предотвратить новые преступления РФ.

Лиз Трасс в своем выступлении также призвала к мощной волне санкций.

Темы: санкцииКулеба ДмитрийБуча
Главное сегодня

видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

видеоВ Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы их не выгоняли из Совета по правам человека – CNN

фото, видеоСтрельба в центре Тель-Авива: двое погибших и восемь раненых

Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Песков заявил, что у России есть значительные потери в войне с Украиной

Все новости...
санкции
Глава МИД Британии призывает к новой волне санкций против РФ
Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ
Яхту близкого к Путину олигарха Вексельберга схватили в Испании
Последние новости
00:03
видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту
00:00
"Антироссийскими надписями" расписан мемориал советской армии в Берлине
23:55
Казахстанский банк помогает гражданам России обходить санкции
23:30
Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский
23:26
Россия уже давно не имеет отношения к правам человека – Зеленский
23:20
У Тбілісі може з'явитися площа Героїв України
23:19
ВИДЕОЕсли бы все имели хотя бы 10% смелости украинцев, угрозы для мира не было – Зеленский
23:13
Президент – миру: Без тяжелого оружия война затянется, Россия будет отступать и наступать
23:08
Как выбрать эффективные успокаивающие – невролог
22:45
видеоВ Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ
Все новости...