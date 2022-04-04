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"Полумер больше не достаточно": Кулеба просит о новых санкциях после Бучи

Понедельник, 4 апреля 2022, 21:23

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров западных государств договориться о максимально жестких санкциях против России после того, как стало известно о преступлениях российских военных в оккупированных городах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Варшаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Кулеба отметил, что и после серии уже наложенных санкций Запад все еще продолжает подпитывать военную машину Путина - через деньги, которые платятся за энергоресурсы, торговлю, которая еще не прекращена, и транзакции через российские банки, которые пока не отключены от SWIFT .

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"Полумер больше не достаточно. Я требую от наших партнеров от имени жертв в Буче, от народа Украины, на этой неделе наложить на Россию самые строгие санкции. Это просьба не главы МИД Украины. Это мольба жертв изнасилований, пыток, убийств, их родственников и всей украинской нации", – заявил глава МИД.

Он добавил, что в блокадном Мариуполе ситуация еще хуже, чем в Буче.

Кулеба отметил, что помнит аргументы тех, кто выступает против тех или иных санкций, но сейчас следует отложить сомнения и бизнес-интересы.

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"Кто еще сомневается, отключать ли российские банки от SWIFT, покупать или нет российский газ, нефть, уголь, принимать ли их корабли в портах, иметь дело с товарами, которые продаются в Россию или покупаются у нее - приглашаю приехать в Бучу и посмотреть на братскую могилу… Если у вас есть еще сомнения или аргументы, чтобы продолжать сотрудничество с Россией - приезжайте в Бучу, а потом говорите со мной. То же касается оружия для Украины", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что чем быстрее Украина получит необходимое оружие, тем скорее сможет победить и предотвратить новые преступления РФ.

Лиз Трасс в своем выступлении также призвала к мощной волне санкций.

Темы: санкцииКулеба ДмитрийБуча
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