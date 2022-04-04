Франция готовится выслать около 30 российских дипломатов – СМИ

Франция вслед за Германией готовится выслать около 30 российских дипломатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника, МИД Франции готовится объявить персонами нон грата около тридцати человек с дипломатическим статусом.

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В МИД РФ уже пообещали ответ на решение Франции, сообщает российское РИА Новости. В то же время, официально о решении в Париже еще не объявили.

За считанные часы до этого МИД Германии объявило о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.

Литва 4 апреля решила снизить уровень дипломатического представительства с Россией и приказала послу РФ покинуть страну.