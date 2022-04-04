Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция готовится выслать около 30 российских дипломатов – СМИ

Понедельник, 4 апреля 2022, 21:39

Франция вслед за Германией готовится выслать около 30 российских дипломатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника, МИД Франции готовится объявить персонами нон грата около тридцати человек с дипломатическим статусом.

Реклама:

В МИД РФ уже пообещали ответ на решение Франции, сообщает российское РИА Новости. В то же время, официально о решении в Париже еще не объявили.

За считанные часы до этого МИД Германии объявило о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.

Литва 4 апреля решила снизить уровень дипломатического представительства с Россией и приказала послу РФ покинуть страну.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФранцияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Франция
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: