Франция готова помочь Украине с документацией военных преступлений

Министр юстиции Франции предложил Украине помощь в документации военных преступлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом Эрик Дюпон-Моретти заявил в своем Twitter.

"Только что предложил моему украинскому коллеге и генпрокурорке Украины операционную поддержку Франции в расследованиях, касающихся военных преступлений. Доказательства должны объединяться, правосудие должно состояться", - заявил он.

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Президент Франции Эммануэль Макрон накануне назвал кадры из Бучи невыносимыми и заявил, что российское руководство должно ответить за эти преступления. Его твит появился одновременно с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца.

Президент Еврокомиссии также предложила Украине поддержку европейских специалистов для документирования военных преступлений российских оккупационных войск.

Великобритания назначила специального советника, который будет консультировать Украину в этом процессе - опытного судью Международного уголовного суда.