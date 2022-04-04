Франция готова помочь Украине с документацией военных преступлений
Министр юстиции Франции предложил Украине помощь в документации военных преступлений.
Как пишет "Европейская правда", об этом Эрик Дюпон-Моретти заявил в своем Twitter.
"Только что предложил моему украинскому коллеге и генпрокурорке Украины операционную поддержку Франции в расследованиях, касающихся военных преступлений. Доказательства должны объединяться, правосудие должно состояться", - заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне назвал кадры из Бучи невыносимыми и заявил, что российское руководство должно ответить за эти преступления. Его твит появился одновременно с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца.
Президент Еврокомиссии также предложила Украине поддержку европейских специалистов для документирования военных преступлений российских оккупационных войск.
Великобритания назначила специального советника, который будет консультировать Украину в этом процессе - опытного судью Международного уголовного суда.