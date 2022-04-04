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ЕС рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из РФ – WSJ

Понедельник, 4 апреля 2022, 23:03

В ближайшее время в ЕС будет рассмотрен новый пакет санкций против РФ, который будет включать и ограничения для нефти и угля. Не все страны ЕС готовы поддержать полный запрет на российский импорт, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах ЕС.

Суть альтернативы – введение дополнительных пошлин против российской нефти и угля. Такой шаг хоть и не запретит импорт из РФ, однако сделает его существенно более дорогим, стимулировав европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из РФ.

Как отмечает издание, после обнародования информации о преступлениях российских военных в Киевской области, ряд европейских стран уже готов поддержать полный запрет. Однако другие страны затрудняются, при таком сценарии вариант дополнительных пошлин может стать компромиссным вариантом.

Напомним, такой вариант украинские эксперты называли среди шагов, способных уничтожить российские позиции в энергетике.

"Страны-импортеры должны снизить до нуля приоритет закупки энергоносителей российского происхождения. Не все страны могут позволить себе полностью отказаться от российской нефти или газа. Однако все страны могут поставить Россию последней в список стран, откуда может производиться импорт",- предлагали эксперты.

Детальнее об этих инициативах можно почитать в статье "10 шагов, как завалить путинский режим в энергетике".

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Темы: РосcиясанкцииЕС
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