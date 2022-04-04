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Медведев эмоционально отреагировал на высылку дипломатов РФ из ряда стран

Понедельник, 4 апреля 2022, 23:29

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на высылку российских дипломатов из ряда европейских стран.

Источник: РИА Новости.

Детали: Медведев отметил, что ответ РФ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.

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Как РИА Новости цитируют Медведева:

  • "Высылка дипломатов из Польши - дешёвое продолжение шизоидной кампании по давлению на РФ, которое ничего не изменит".
  • "Если так будет продолжаться, впору повесить амбарные замки на западные посольства, всем дешевле будет".

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Темы: Медведевдипломатические отношениявойнаЕвропа
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