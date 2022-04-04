Медведев эмоционально отреагировал на высылку дипломатов РФ из ряда стран
Понедельник, 4 апреля 2022, 23:29
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на высылку российских дипломатов из ряда европейских стран.
Источник: РИА Новости.
Детали: Медведев отметил, что ответ РФ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.
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Как РИА Новости цитируют Медведева:
- "Высылка дипломатов из Польши - дешёвое продолжение шизоидной кампании по давлению на РФ, которое ничего не изменит".
- "Если так будет продолжаться, впору повесить амбарные замки на западные посольства, всем дешевле будет".
Что предшествовало:
- МИД Германии объявило о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.
- Литва 4 апреля решила снизить уровень дипломатического представительства с Россией и приказала послу РФ покинуть страну.
- Польша решила выдворить из страны 45 дипломатов РФ.
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