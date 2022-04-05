Верещук: Около 600 россиян находятся в плену в Украине

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время в Украине находятся около 600 пленных российских военных.

Источник: Верещук в эфире общего телемарафона, цитирует Общественное

Прямая речь: "Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас.

Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом".

Детали: Верещук добавила, что вопрос большого количества пленных обсуждался на совещании с участием чиновников.

"Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к нашим пленным, о том, как заставить Россию отпустить пленных. Некоторые из них еще с 2014 года, в том числе и женщины, содержатся на территории Донецкой и Луганской областей", — отметила министр.