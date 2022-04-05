Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук: Около 600 россиян находятся в плену в Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 01:14
Верещук, фото: facebook

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время в Украине находятся около 600 пленных российских военных.

Источник: Верещук в эфире общего телемарафона, цитирует Общественное

Прямая речь: "Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас.

Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом".

Детали: Верещук добавила, что вопрос большого количества пленных обсуждался на совещании с участием чиновников.

"Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к нашим пленным, о том, как заставить Россию отпустить пленных. Некоторые из них еще с 2014 года, в том числе и женщины, содержатся на территории Донецкой и Луганской областей", — отметила министр.

Темы: войнаВерещукРосcия
Главное сегодня

видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

видеоВ Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы их не выгоняли из Совета по правам человека – CNN

фото, видеоСтрельба в центре Тель-Авива: двое погибших и восемь раненых

Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Все новости...
война
Войска РФ имеют частичный успех в двух-трех населенных пунктах – сводка Генштаба
CNN: Конгрессмены требуют от Байдена дать Украине больше ракет и самолетов
"Это явно – военные преступления" – глава МИД Канады об убийствах в Буче
Последние новости
02:26
Минобороны: Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское
02:10
видеоЖелезнодорожный мост из Ирпеня в Киев будет восстановлен в мае
01:48
Премьер Польши раскритиковал Венгерию и призвал к новым санкциям против РФ
01:40
Ирпень ввел трехдневный комендантский час
01:36
Вилкул о зверствах РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьми
01:34
ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу
01:15
Донецкая область: Возобновили движение эвакуационных поездов из Славянска и Краматорска
00:44
Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины
00:42
Шмигаль ожидает получить часть замороженных резервов РФ в течение полугода
00:33
видеоPink Floyd выпустили новую песню: она украиноязычная и Хливнюк – на вокале
Все новости...