В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины
Только за минувшие выходные в Украину прибыла первая партия военной помощи США из нового пакета помощи в $800 млн.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Укоаину "в течение следующих 24 часов".
"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.
Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.
Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.
"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны США сообщило Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.
Новый пакет помощи включает:
- Ракетные системы с лазерной наводкой;
- Тактические беспилотные летательные системы SwitchBlade;
- Беспилотные воздушные системы Puma;
- противодействие беспилотным летательным системам;
- Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;
- нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
- приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
- Тактические системы безопасности связи;
- Нестандартные пулеметы;
- Коммерческие услуги спутниковых снимков;
- Медицинское оборудование, полевое оборудование и запасные части.