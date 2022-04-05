Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины

Вторник, 5 апреля 2022, 01:52

Только за минувшие выходные в Украину прибыла первая партия военной помощи США из нового пакета помощи в $800 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Укоаину "в течение следующих 24 часов".

Реклама:

"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.

Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.

Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.

ВИДЕО ДНЯ

"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны США сообщило Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Новый пакет помощи включает:

  • Ракетные системы с лазерной наводкой;
  • Тактические беспилотные летательные системы SwitchBlade;
  • Беспилотные воздушные системы Puma;
  • противодействие беспилотным летательным системам;
  • Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;
  • нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
  • приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
  • Тактические системы безопасности связи;
  • Нестандартные пулеметы;
  • Коммерческие услуги спутниковых снимков;
  • Медицинское оборудование, полевое оборудование и запасные части.

Темы: СШАвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: