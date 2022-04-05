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В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины

Вторник, 5 апреля 2022, 01:52

Только за минувшие выходные в Украину прибыла первая партия военной помощи США из нового пакета помощи в $800 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Укоаину "в течение следующих 24 часов".

"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.

Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.

Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.

"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.

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Напомним, на прошлой неделе Минобороны США сообщило Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Новый пакет помощи включает:

  • Ракетные системы с лазерной наводкой;
  • Тактические беспилотные летательные системы SwitchBlade;
  • Беспилотные воздушные системы Puma;
  • противодействие беспилотным летательным системам;
  • Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;
  • нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
  • приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
  • Тактические системы безопасности связи;
  • Нестандартные пулеметы;
  • Коммерческие услуги спутниковых снимков;
  • Медицинское оборудование, полевое оборудование и запасные части.

Темы: СШАвойнаоружие
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