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США: Россия пересматривает свои военные цели, готовит удар на востоке Украины

Анастасия КалатурВторник, 5 апреля 2022, 02:46

Россия "пересматривает свои военные цели", чтобы сосредоточить наступление на востоке и юге Украины, а не атаковать большую часть территории Украины, как это было до сих пор.

Источник: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан со ссылкой на данные американской разведки, которую цитирует Washington Post

Детали: Российские войска отступают из Киева в Беларусь, и вполне возможно, что десятки дополнительных российских батальонных тактических групп будут развернуты на линии фронта на востоке Украины.

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Прямая речь: "По нашим оценкам, Россия сосредоточится на разгроме украинских сил в более широких границах Луганской и Донецкой областей, охватывающих значительно большую территорию, нежели российские марионетки уже контролировали до начала нового вторжения в конце февраля".

Детали: Отмечается, что тогда Россия могла бы использовать любые достигнутые ею тактические успехи, чтобы скрыть свои военные неудачи.

Россия, вероятно, постарается удержать Херсон, чтобы контролировать поставки воды в оккупированный Крым.

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Киев, Одесса, Харьков и Львов остаются под угрозой, поскольку "Москва, вероятно, продолжит наносить воздушные и ракетные удары по остальной части страны, чтобы нанести военный и экономический ущерб и, откровенно говоря, вызвать террор. Цель России в конечном итоге — максимально ослабить Украину".

По словам Салливана, тактика России и дальше будет включать "бессмысленные и дерзкие нападения на гражданские объекты".

Отмечается, что война, вероятно, будет измеряться месяцами или дольше.

Напомним: Информацию о том, что Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс, сообщала и разведка Британии.

Темы: Росcия
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