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CNN: Конгрессмены требуют от Байдена дать Украине больше ракет и самолетов

Анастасия КалатурВторник, 5 апреля 2022, 06:21

Три десятка конгрессменов США требуют от президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, в том числе ракеты класса "земля-воздух", истребители и противокорабельные ракеты.

Источник: письмо, полученное CNN

Детали: Запрос законодателей базируется на списке пожеланий, предоставленном украинскими официальными лицами Капитолийскому холму на прошлой неделе, в котором указано 17 сфер, в которых Украина нуждается в дополнительной помощи.

Речь идет об увеличении поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, запасы которых в Украине заканчиваются, а также беспилотников, чтобы Украина могла эффективнее воевать с россиянами на Востоке. Также отмечается, что "дополнительные самолеты также позволили бы украинским силам обеспечить более соответствующую защиту городских районов, таких как Харьков и Мариуполь".

Письмо инициировали представители Демократической партии Энди Ким из Нью-Джерси и Джейсон Кроу из Колорадо и член Республиканской партии Питер Мейер из Мичигана.

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Темы: СШАоружиевойна
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