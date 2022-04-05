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Потери россиян в войне в Украине: минус еще одна ПВО и три самолета за сутки

Елена РощинаВторник, 5 апреля 2022, 09:11
Фото Генштаба ВСУ

За последние сутки украинские военные подбили еще три самолета и одно средство противовоздушной обороны россиян – всего за 40 дней войны ВСУ уничтожили 55 средств ПВО, 150 самолетов и 134 вертолета противника.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18500 человек,
  • танков ‒ 676 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
  • артиллерийских систем – 332 ед,
  • РСЗО - 107 ед,
  • средств ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники - 1322 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Потери России в войне против Украины
Потери России в войне против Украины
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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

 

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Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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