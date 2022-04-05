Потери россиян в войне в Украине: минус еще одна ПВО и три самолета за сутки
Вторник, 5 апреля 2022, 09:11
За последние сутки украинские военные подбили еще три самолета и одно средство противовоздушной обороны россиян – всего за 40 дней войны ВСУ уничтожили 55 средств ПВО, 150 самолетов и 134 вертолета противника.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:
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- личного состава – около 18500 человек,
- танков ‒ 676 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО - 107 ед,
- средств ПВО - 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники - 1322 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.