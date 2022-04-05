Потери россиян в войне в Украине: минус еще одна ПВО и три самолета за сутки

За последние сутки украинские военные подбили еще три самолета и одно средство противовоздушной обороны россиян – всего за 40 дней войны ВСУ уничтожили 55 средств ПВО, 150 самолетов и 134 вертолета противника.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 18500 человек,

танков ‒ 676 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО - 107 ед,

средств ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1322 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Потери России в войне против Украины Дашборд УП

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.