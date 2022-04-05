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Разведка Британии рассказала о состоянии войск РФ после вывода с севера Украины

"Европейская правда"Вторник, 5 апреля 2022, 09:08

Выведенные с севера Украины российские подразделения требуют значительного переоснащения и ремонта, прежде чем их можно будет передислоцировать на восток Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в обзоре Минобороны Великобритании от 5 апреля.

Украинские силы, как отмечается, отбили ключевой участок на севере Украины, лишив Россию возможности обеспечить свои цели и вынудив российские силы отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева.

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Вялые боевые действия, вероятно, продолжатся в некоторых частях недавно отвоеванных регионов, прогнозируют в министерстве, но значительно ослабляют на этой неделе по мере выведения оставшихся российских сил.

Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и ремонта, прежде чем их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины, констатировали в Минобороны Британии.

Накануне в британском министерстве сообщили, что Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и перекидывает в этот район наемников "Вагнера".

Темы: ВеликобританияразведкаУкраинавойна
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