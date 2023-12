Разведка Британии рассказала о состоянии войск РФ после вывода с севера Украины

Выведенные с севера Украины российские подразделения требуют значительного переоснащения и ремонта, прежде чем их можно будет передислоцировать на восток Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в обзоре Минобороны Великобритании от 5 апреля.

Украинские силы, как отмечается, отбили ключевой участок на севере Украины, лишив Россию возможности обеспечить свои цели и вынудив российские силы отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева.

Вялые боевые действия, вероятно, продолжатся в некоторых частях недавно отвоеванных регионов, прогнозируют в министерстве, но значительно ослабляют на этой неделе по мере выведения оставшихся российских сил.

Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и ремонта, прежде чем их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины, констатировали в Минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022



