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Между Грузией и Украиной разгорается новый конфликт из-за возможного транзита для армии РФ

"Европейская правда"Вторник, 5 апреля 2022, 10:48

В Грузии опровергли заявления Главного управления разведки Украины о том, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров, в том числе запчастей для техники, через грузинскую территорию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, по данным ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

"Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов" - говорится в сообщении разведки.

"На сегодняшний день известно еще об одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы", - заявили также в украинской разведке.

Как сообщает Грузия Online, Министерство финансов Грузии назвало такое обвинение абсурдным и безосновательным.

"С первых дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввозимых и вывезенных грузов из страны. Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров как военного, так и двойного назначения, а также все товары, включенные в список санкций, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии", - заявили в грузинском Минфине.

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал заявления украинской разведки ложью.

"Проще говоря, это ложь! Такая дезинформация со стороны страны-партнера, особенно в этих условиях, совершенно неприемлема", - заявил Папуашвили.

В Минфине Грузии обещают и дальше контролировать ввоз и вывоз из страны товаров и обмениваться соответствующей информацией со странами партнерами.

Напомним, Грузия категорична в своем решении не присоединяться к экономическим санкциям против России.

Темы: ГрузияУкраина
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