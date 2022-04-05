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Мэр Бучи зовет в город депутатов, коммунальщиков и медиков

Валентина РоманенкоВторник, 5 апреля 2022, 11:23

Мэр Бучи Анатолий Федорук просит вернуться в город местных депутатов, коммунальщиков и работников социальной сферы.

Источник: Федорук в Facebook

Прямая речь: "У меня будет большая просьба к моим коллегам, депутатам Бучанского городского совета. Нужно на этой неделе вернуться в город, чтобы мы с понедельника могли работать как представительский орган".

Детали: Мэр просит сотрудников коммунальных предприятий, социальных работников и медиков вернуться в Бучу, ведь нужно возобновлять критическую инфрастурктуру города и наладить гуманитарную работу.

Федорук надеется, что в течение недели-полтора жителям Бучи удастся вернуть газ и свет.

Жители Бучи в то же время отмечают, что сам мэр в начале марта исчез и появился только 1 апреля, когда город был освобожден от оккупантов.

Темы: БучаКиевская область
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