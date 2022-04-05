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Киевское метро продолжает время работы: будет открываться раньше

Валентина РоманенкоВторник, 5 апреля 2022, 12:21
Киевское метро продолжает время работы: будет открываться раньше
фото из Facebook Макогон

Киевский метрополитен продолжит свою работу на один час: с утра будет открываться раньше.

Источник: спикер ведомства Наталья Макогон в Facebook

Детали: Во вторник заработал пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

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6 апреля метрополитен начнет свою работу на один час раньше, то есть с 07:30 до 19:00.

Движение поездов будет осуществляться по:

Красной линии от ст. "Шулявская" до ст. "Театральная"

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Синей линии – от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки"

Зеленой линии от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор"

Работа пересадочных узлов:

"Золотые ворота" - "Театральная"

"Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта"

Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Средний интервал по линиям составляет примерно 1 час.

График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Прямая речь: "Важно! Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 08:30 до 19:00, а начиная с 6 апреля с 07:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как убежище".

Темы: Киевметро
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