Еврокомиссия подтвердила визит фон дер Ляйен и Борреля в Киев

Главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил, что на этой неделе в Киев прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе поедут в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским в преддверии акции #StandUpForUkraine в субботу в Варшаве" - написал Мамер.

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Первым о визите президентки Еврокомиссии и главы европейской дипломатии в Киев сообщил премьер Словении Янез Янша.