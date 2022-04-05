Канцлер Австрии планирует посетить Киев в ближайшие дни

После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник офис канцлера Австрии Карла Нехаммера подтвердил его визит в Киев в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Цель визита – предоставить Украине дальнейшую гуманитарную и политическую поддержку.

На сегодняшний день Австрия предоставила Украине около 17,5 миллиона евро из иностранного фонда борьбы с бедствиями и поставила 10 тысяч шлемов и более 9100 защитных жилетов для гражданского использования.

По соображениям безопасности, о деталях поездки пока не сообщается.

На этой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поедет в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Ее будет сопровождать верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Встреча состоится перед донорской конференцией в поддержку Украины в субботу в Варшаве.