Белорусские СМИ заметили, что отдельные колонны оккупантов выезжают в сторону России

Белорусские оппозиционные журналисты заметили, что российские оккупационные войска проводят ротацию на территорию Беларуси, в частности, некоторые колонны техники выехали в сторону России.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Очевидцы передали журналистам свидетельства, что отдельные колонны техники двигаются в сторону Смоленска, Москвы и Брянской области.

Некоторые колонны были замечены в Витебской области вблизи Орши и Толочина, которые двигались в сторону границы с РФ.

В то же время, продолжается перемещение колонн российской техники в населенные пункты в Гомельской области, вблизи границы с Украиной. Белорусские журналисты считают, что о полном выводе оккупационных войск РФ говорить нельзя. Скорее всего происходит ротация подразделений, выведенных с территории Украины.

Преимущественно в составе колонн замечали грузовики Урал "Торнадо-У", бензовозы, БТР и бронеавтомобили "Тигр", автобусы ПАЗ. Отдельно журналисты отметили, что по маршруту Осиповичи-Минск заметили колонну, состоявшую исключительно из бензовозов.

Продолжают двигаться колонны с боевой техникой российских войск. Из Мозыря в Лельчицу выехали три самоходных артиллерийских установки 2С1 "Гвоздика". Также из Мозыря в Калинковичи выехали 11 БТРов.

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На военных аэродромах в Беларуси продолжалась летная активность. Наиболее высокая активность зафиксирована на аэродроме в Мачулищах: 45 вертолетов и 5 самолетов. 42 вертолета вылетели в сторону аэродрома в Сеще в Брянской области. По два транспортных самолета Ил-76 вылетели в Псков и Брянск.

На нескольких железнодорожных станциях в Гомельской области была замечена загрузка военной техники россиян, в частности в Гомеле, Ельске, Хойниках, Зябровка, а также на станции в Минском районе.

Отдельно журналисты отметили, что в Хойники по железной дороге доставили новую военную технику, в том числе 14 БМД-4М, 10 БТР-МД "Ракушка", 2 БТР-ЗД "Скрежет", БТР-Д, САУ "Нона-С", 2 БТР-82А , ТОС-1А "Солнцепёк" и ТЗМ к ней. Железнодорожную станцию ​​патрулируют военные Белоруссии.

В Мозыре подразделения российских оккупационных войск дислоцируются на территории нескольких предприятий, в том числе на спиртоводочном заводе, а также на закрытой территории "Мозырьсельмаша".

Предыстория:

Днем 4 апреля очевидцы в Беларуси заметили перемещение более 100 единиц военной техники россиян по направлению к Москве.

По данным украинского Генерального штаба, российское командование перебрасывает с территории Беларуси в российский Белгород подразделения десанта.

В Гомельской области заметили все большее скопление российской военной техники.