Глава Черниговской области: Люди уже рвутся возвращаться, но еще потерпите
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что многие жители Чернигова и области уже хотят вернуться домой, в то же время он призвал людей пока не спешить с этим.
Источник: видеообращение Чауса в Facebook
Прямая речь Чауса: "Уважаемые жители Черниговщины, особенно черниговцы и жители населенных пунктов, которые рядом, мы сейчас смотрим на тот трафик, который есть, и видим искреннее желание жителей вернуться в свои дома. Плюс есть много запросов на возврат, звонков и сообщений. Не надо этого сейчас делать".
Детали: Глава облВА добавил, что жители уже рвутся отстраивать свои села и города.
Он заверил, что все разрушенное обязательно отстроят, но на это нужно время.
По словам Чауса, сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках уничтожены. Глава области объяснил, чем меньше сейчас будут потреблять ресурсы в Чернигове, тем скорее удастся возобновить коммуникации. Он добавил, что "коммуникации есть кому восстанавливать".
"Пока свое желание восстанавливать страну носите в своем сердце. Когда коммуникации будут возобновлены и будет возможность вернуться, мы обязательно скажем об этом", – подытожил Чаус.
Что было раньше: В Киев начали возвращаться жители, ранее покинувшие город, количество желающих вернуться домой возросло после того, как Киевскую область освободили от оккупантов. В то же время власти советуют не спешить ехать в столицу.
Предыстория:
- После озвучивания официальным Киевом предложения по договору о новой системе гарантий безопасности для Украины Россия решила "кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях.
- Оккупанты начали отводить войска в сторону Беларуси. Украинские Силы обороны также оттесняли врага и зачищали территорию. 3 апреля подразделения украинского десанта взяли под контроль участок границы Украины и Беларуси вблизи Припяти Киевской области.
- В то же время, Украина осознает, что враг перегруппировывается и попытается усилить наступление на востоке на юге Украины.
- В Черниговской области продолжаются работы по разминированию дорог, местным жителям нужно пока воздержаться от поездок по территории области.