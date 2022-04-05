Глава Черниговской области: Люди уже рвутся возвращаться, но еще потерпите

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что многие жители Чернигова и области уже хотят вернуться домой, в то же время он призвал людей пока не спешить с этим.

Источник: видеообращение Чауса в Facebook

Прямая речь Чауса: "Уважаемые жители Черниговщины, особенно черниговцы и жители населенных пунктов, которые рядом, мы сейчас смотрим на тот трафик, который есть, и видим искреннее желание жителей вернуться в свои дома. Плюс есть много запросов на возврат, звонков и сообщений. Не надо этого сейчас делать".

Детали: Глава облВА добавил, что жители уже рвутся отстраивать свои села и города.

Он заверил, что все разрушенное обязательно отстроят, но на это нужно время.

По словам Чауса, сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках уничтожены. Глава области объяснил, чем меньше сейчас будут потреблять ресурсы в Чернигове, тем скорее удастся возобновить коммуникации. Он добавил, что "коммуникации есть кому восстанавливать".

"Пока свое желание восстанавливать страну носите в своем сердце. Когда коммуникации будут возобновлены и будет возможность вернуться, мы обязательно скажем об этом", – подытожил Чаус.

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Что было раньше: В Киев начали возвращаться жители, ранее покинувшие город, количество желающих вернуться домой возросло после того, как Киевскую область освободили от оккупантов. В то же время власти советуют не спешить ехать в столицу.

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