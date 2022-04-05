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Глава Черниговской области: Люди уже рвутся возвращаться, но еще потерпите

Ирина БалачукВторник, 5 апреля 2022, 16:07
Глава Черниговской области: Люди уже рвутся возвращаться, но еще потерпите
Вячеслав Чаус. Фото из Facebook

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что многие жители Чернигова и области уже хотят вернуться домой, в то же время он призвал людей пока не спешить с этим.

Источник: видеообращение Чауса в Facebook

Прямая речь Чауса: "Уважаемые жители Черниговщины, особенно черниговцы и жители населенных пунктов, которые рядом, мы сейчас смотрим на тот трафик, который есть, и видим искреннее желание жителей вернуться в свои дома. Плюс есть много запросов на возврат, звонков и сообщений. Не надо этого сейчас делать".

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Детали: Глава облВА добавил, что жители уже рвутся отстраивать свои села и города.

Он заверил, что все разрушенное обязательно отстроят, но на это нужно время.

По словам Чауса, сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках уничтожены. Глава области объяснил, чем меньше сейчас будут потреблять ресурсы в Чернигове, тем скорее удастся возобновить коммуникации. Он добавил, что "коммуникации есть кому восстанавливать".

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"Пока свое желание восстанавливать страну носите в своем сердце. Когда коммуникации будут возобновлены и будет возможность вернуться, мы обязательно скажем об этом", – подытожил Чаус.

Что было раньше: В Киев начали возвращаться жители, ранее покинувшие город, количество желающих вернуться домой возросло после того, как Киевскую область освободили от оккупантов. В то же время власти советуют не спешить ехать в столицу.

Предыстория: 

  • После озвучивания официальным Киевом предложения по договору о новой системе гарантий безопасности для Украины Россия решила "кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях.
  • Оккупанты начали отводить войска в сторону Беларуси. Украинские Силы обороны также оттесняли врага и зачищали территорию. 3 апреля подразделения украинского десанта взяли под контроль участок границы Украины и Беларуси вблизи Припяти Киевской области.
  • В то же время, Украина осознает, что враг перегруппировывается и попытается усилить наступление на востоке на юге Украины.
  • В Черниговской области продолжаются работы по разминированию дорог, местным жителям нужно пока воздержаться от поездок по территории области.

Темы: Черниговская областьвойна
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