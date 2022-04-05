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ЕС расширит персональные санкции и высылает нескольких российских дипломатов

"Европейская правда"Вторник, 5 апреля 2022, 16:36
ЕС расширит персональные санкции и высылает нескольких российских дипломатов
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Евросоюз расширит списки лиц, в отношении которых применяются санкции ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге 5 апреля объявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, речь идет о десятках политиков, бизнесменов, пропагандистов, а также компаниях в сфере военной и другой промышленности, транспорта и т.д.

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Кроме того, высокий представитель ЕС объявил нежелательными лицами часть должностных лиц посольства РФ при Евросоюзе, точное количество которых не называют.

"Противоправные и подрывные действия России, направленные против интересов и безопасности ЕС и отдельных стран-членов, в том числе нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, не останутся без решительного ответа. Сегодня я объявляю персонами нон грата ряд должностных лиц постоянного представительства России при ЕС за деятельность, противоречащую дипломатическому статусу", – заявил Жозеп Боррель.

Президент Еврокомиссии объявила детали 5-го пакета санкций против России, который подают на утверждение Совету ЕС.

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Среди прочего, речь идет о запрете импорта угля, полном запрете транзакций с четырьмя российскими банками, запрете российским кораблям заходить в порты ЕС, ограничении импорта высокотехнологичной продукции.

Темы: ЕСсанкцииРосcиядипломатические отношения
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