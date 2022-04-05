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Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

Светлана КизиловаВторник, 5 апреля 2022, 17:14
Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Getty Images

В Украине уменьшился уровень поддержки вступления в НАТО.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг"

Детали: По результатам опроса, проведенного 30-31 марта, продолжается уменьшение уровня поддержки вступления в НАТО среди граждан.

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Важно, что в первые дни полномасштабной войны поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62% до 76%, а в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%.

Дословно: "По состоянию на конец марта (поддержка вхождения Украины в НАТО) составляет 68%, то есть близится к довоенным показателям".

Детали: Социологи не указывают, по каким причинам произошло падение поддержки вступления в Альянс, однако, возможно, это может быть связано с тем, что украинцы не увидели ожидаемой поддержки от НАТО в противостоянии с Россией.

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Напомним:

Во время дипломатических взаимодействий в последние недели перед полномасштабной войной канцлер Германии якобы предлагал Украине отказаться от членства в НАТО, чтобы сделать возможной договоренность между США и Западом и предотвратить войну.

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Темы: НАТОУкраинавойна
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