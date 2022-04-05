Работают "маруновые береты": десантники уничтожили три российских танка

Подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожило три танка и топливозаправщик российских террористических войск.

Источник: командование ДШВ в Facebook

Детали: Отмечается, что в одном из районов выполнения задач 5 апреля мобильные противотанковые расчеты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ.

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Дословно: "Применив для прикрытия дымы, остатки оккупантов начали отступать. Вот так работают "маруновые береты", – улыбаясь отмечают десантники. Вместе к победе!".

Что предшествовало: На Харьковщине птуристы 95 ОДШБ из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" сбили российский ударный вертолет Ка-52.