Кулеба приветствовал признание Штайнмайером ошибок в отношении РФ и призвал дать оружие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и другие страны ЕС исправить ошибки их прежней политики в отношении РФ путем немедленного предоставления Украине необходимого оружия и санкций против РФ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую честные слова федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера, признающие прошлые ошибки немецкой политики в отношении России. Я призываю Германию и другие государства ЕС исправить их сейчас быстрыми и решительными действиями. Оружие и санкции. У нас больше нет времени", - написал Кулеба.

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I welcome honest words by German Federal President Frank-Walter Steinmeier, acknowledging past mistakes of German policy towards Russia. I call on Germany and other EU states to correct them now with swift and resolute actions. Weapons and sanctions. We don’t have time anymore. https://t.co/xtDVs25iv7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 5, 2022

Штайнмайер, бывший министр иностранных дел с 2005 по 2009 годы и с 2013 по 2017 годы, в понедельник впервые признал, что ошибался в своей политике в отношении России.

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"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры", - заявил он.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник критиковал позицию Штайнмайера по отношению к РФ, отмечая, что отношения с Россией всегда были для него чем-то "святым", независимо от того, что происходит.

Он сказал, что президент, похоже, разделяет идею Путина об отсутствии у Украины субъектности.