Кулеба приветствовал признание Штайнмайером ошибок в отношении РФ и призвал дать оружие

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и другие страны ЕС исправить ошибки их прежней политики в отношении РФ путем немедленного предоставления Украине необходимого оружия и санкций против РФ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую честные слова федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера, признающие прошлые ошибки немецкой политики в отношении России. Я призываю Германию и другие государства ЕС исправить их сейчас быстрыми и решительными действиями. Оружие и санкции. У нас больше нет времени", - написал Кулеба.

I welcome honest words by German Federal President Frank-Walter Steinmeier, acknowledging past mistakes of German policy towards Russia. I call on Germany and other EU states to correct them now with swift and resolute actions. Weapons and sanctions. We don’t have time anymore. https://t.co/xtDVs25iv7