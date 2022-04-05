Зеленский вручил военным ордена Героя Украины и награду семье убитого журналиста Левина

Президент Владимир Зеленский вручил ордена Героя Украины награжденным военнослужащим и родственникам тех военных, которым награда присвоена посмертно, а также вручил награду "За мужество" убитому фотожурналисту Максу Левину.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня у меня большая честь награждать здесь лучших. Вы лидеры для нашего государства, и ваши дети – в живых.

Или те, кто остался жив в истории нашего государства навсегда. И вы являетесь лидерами для нашего государства Украины и настоящего.

Я не уверен, что это награждение может вам вернуть ваших героических детей. Но они все лучшее, что есть у Украины. Это люди, являющиеся военными героями, отдавшие себя за эту землю.

Я хочу поблагодарить каждого и каждого, хочу поблагодарить тех, кого с нами этого нет – кто есть на фронте, кто ежедневно защищает наше государство от российского оккупанта.

Хочу, чтобы вы себя берегли! Хочу, чтобы вы нас защищали! И хочу, чтобы вы рожали! Потому что иметь детей от таких великих людей, героических людей – это гордость для неньки-Украины.

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Слава Украине!"

Детали: Президент начал мероприятие с минуты молчания в память Героев Украины, погибших в войне против российских оккупантов. Правительство начнет традицию с награждения Героев Украины в этом зале.

Зеленский заверил, что Белый зал Мариинского дворца, в котором президенты Украины проводили встречи глав государств, переименуют в Белый зал Героев Украины.

Звание Героя Украины с орденом "Золотая звезда" президент вручил в частности генерал-полковнику Игорю Сырскому, руководившему оборонной операцией в битве за Киев.

Отдельно президент вручил орден "За мужество" погибшему фотожурналисту Максу Левину.

Что было раньше: 5 апреля президент подписал указ о награждении 152 военнослужащих государственными наградами, в том числе 6 военных орденом Героя Украины.

3 апреля Зеленский наградил посмертно фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество" ІІІ степени.