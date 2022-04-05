Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский вручил военным ордена Героя Украины и награду семье убитого журналиста Левина

Денис КарловскийВторник, 5 апреля 2022, 18:55
Зеленский вручил военным ордена Героя Украины и награду семье убитого журналиста Левина
скриншот

Президент Владимир Зеленский вручил ордена Героя Украины награжденным военнослужащим и родственникам тех военных, которым награда присвоена посмертно, а также вручил награду "За мужество" убитому фотожурналисту Максу Левину.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня у меня большая честь награждать здесь лучших. Вы лидеры для нашего государства, и ваши дети – в живых.

Реклама:

Или те, кто остался жив в истории нашего государства навсегда. И вы являетесь лидерами для нашего государства Украины и настоящего.

Я не уверен, что это награждение может вам вернуть ваших героических детей. Но они все лучшее, что есть у Украины. Это люди, являющиеся военными героями, отдавшие себя за эту землю.

Я хочу поблагодарить каждого и каждого, хочу поблагодарить тех, кого с нами этого нет – кто есть на фронте, кто ежедневно защищает наше государство от российского оккупанта.

ВИДЕО ДНЯ

Хочу, чтобы вы себя берегли! Хочу, чтобы вы нас защищали! И хочу, чтобы вы рожали! Потому что иметь детей от таких великих людей, героических людей – это гордость для неньки-Украины.

Слава Украине!"

Детали: Президент начал мероприятие с минуты молчания в память Героев Украины, погибших в войне против российских оккупантов. Правительство начнет традицию с награждения Героев Украины в этом зале.

Зеленский заверил, что Белый зал Мариинского дворца, в котором президенты Украины проводили встречи глав государств, переименуют в Белый зал Героев Украины.

Звание Героя Украины с орденом "Золотая звезда" президент вручил в частности генерал-полковнику Игорю Сырскому, руководившему оборонной операцией в битве за Киев.

Отдельно президент вручил орден "За мужество" погибшему фотожурналисту Максу Левину.

Что было раньше: 5 апреля президент подписал указ о награждении 152 военнослужащих государственными наградами, в том числе 6 военных орденом Героя Украины.

3 апреля Зеленский наградил посмертно фотожурналиста Максима Левина орденом "За мужество" ІІІ степени.

Темы: наградыВооруженные силыКиевЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
награды
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Президент Литвы наградил украинских чиновников: среди них Залужный
Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру зенитчиков, которые сбили 13 "Кинжалов"
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: