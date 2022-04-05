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Польша подписала свой самый большой военный контракт на 250 танков "Абрамс"

Вторник, 5 апреля 2022, 22:34

Министерство обороны Польши подписало контракт на закупку 250 американских танков "Абрамс" M1A2 на 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является крупнейшим контрактом на закупку вооружения для польской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Еще в июле 2021 года Польша направила соответствующий запрос США. В октябре министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что танки будут размещаться на востоке страны. В феврале продажу танков одобрил Госдеп, в марте - Конгресс США.

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Теперь министр обороны Мариуш Блащак сообщил о последней точке в процедуре – подписании контракта Польшей.

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"Позже в этом году 28 "Абрамсов" будут доставлены нашим военным и сможет начаться подготовка польских танкистов. Поставка завершится в 2026 году", - сообщил он.

После приобретения "Абрамсов", в Польше будут на вооружении три вида танков - в дополнение к постсоветским Т72 и немецким "Леопардам".

Напомним, в марте польский Сейм принял закон "О защите Отечества", предусматривающий увеличение расходов на оборону и увеличение численности армии почти втрое.

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Темы: Польшаармия
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