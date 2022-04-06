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Теперь Героев Украины будут награждать в Мариинском дворце - Зеленский

Ольга ГлущенкоСреда, 6 апреля 2022, 00:13
Теперь Героев Украины будут награждать в Мариинском дворце - Зеленский
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Белый зал Мариинского дворца переименуют в "Белый зал Героев Украины".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня в Мариинском дворце я вручил ордена "Золотая звезда" военнослужащим Вооруженных сил Украины, которым присвоено звание Герой Украины и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно".

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Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии.

Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне.

А Белый зал Мариинского дворца будет называться "Белым залом Героев Украины".

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Передал и орден "За мужество" и семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами в Киевской области. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы мы все видели и знали, что происходит в нашей стране".

Темы: Зеленскийнаграды
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