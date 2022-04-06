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Буча: NYT опубликовал видео, как россияне убили велосипедиста

Анастасия КалатурСреда, 6 апреля 2022, 03:00

Опубликовано видео убийства российскими оккупантами велосипедиста в Буче.

Источник: видео с воздуха, снятое украинскими военными в начале марта и независимо проверенное NYT

Детали: На видео видно, как велосипедист едет по улице Бучи Вокзальной, поворачивает за угол - на улицу Яблунскую, занятую российскими солдатами. Как только велосипедист выезжает за поворот, российская бронемашина производит несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина производит два выстрела в сторону велосипедиста. Поднимается столб пыли и дыма.

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После того как россияне вышли из Бучи, тело было снято рядом с велосипедом именно в этом месте на втором видео, подтвержденном NYT.

 
ФОТО: NYT

На кадрах с воздуха российские бронемашины выглядят как БМД-4, обычно оснащенные 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровой пушкой.

ВИДЕО ДНЯ

Более 20 российских военных машин расположены рядом с двумя машинами, открывшими огонь, как на той же улице, так и в кварталах вдоль перекрестка.

Колонна бронетехники стояла на улице Водопроводной.

Темы: БучаРосcия
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