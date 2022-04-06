Регионы: удары по Козятину и Радехову, два "прилета" на Днепропетровщине, обстрелы востока

В ночь на 6 апреля ракетные удары пришлись по Львовской, Винницкой и Днепропетровской областям, в Херсонской области продолжаются бои, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – обстрелы.

Источник: данные глав ОГА (ОВА) по состоянию на 08:00

Дословно: "В Винницкой области ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Казатин. Объемы повреждений выясняются. Пострадавших нет.

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Днепропетровская область: два прилета за ночь, попали по нефтебазе в Синельниковском районе и по складам с горючим на одном из заводов в Новомосковском районе. На заводе спасатели до сих пор борются с огнем (по состоянию на 08:15 пожар потушили – ред.). Предварительно – без жертв.

Львовская область: этой ночью раздались взрывы в районе Радехова, информации о пострадавших по состоянию на утро нет".

Детали: В Херсонской области бои продолжаются на границах Николаевской и Днепропетровской областей.

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"Большинство населенных пунктов области на грани гуманитарной катастрофы, многие села и поселки области без света и воды", – констатируют власти. .

С самого утра на временно оккупированных территориях области продолжаются боевые действия.

Харьков: хаотические ночные обстрелы жилых районов продолжаются. Продолжаются бои по Изюмскому направлению, ВСУ 5 апреля ликвидировали там российские танки и вертолет К-52.

Луганская область: обстрелы российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

Донецкая область: обстрелы Очеретинской, Торецкой ТО. В результате обстрелов – разрушение жилья, одна женщина погибла. Вечером – обстрелы Марьинки, Авдеевки. Разрушение жилья. Поселки Нью-Йорк и Южное – без газа.

Мариуполь в блокаде. Гуманитарный груз МККК не зашел. 6 апреля продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Тернопольской областях, Житомирщине, Сумщине, Черкасщине и Полтавщине.

На Черниговщине и Киевщине продолжаются работы по разминированию в населенных пунктах, которые были какое-то время "под россиянами".