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Президент ПАСЕ намекает, что из Совета Европы могут исключить не только Россию, но и Турцию

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 09:00

Изгнание России из Совета Европы было беспрецедентным шагом, но президент ПАСЕ Тини Кокс говорит, что это может повториться.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде" в среду.

Кокс рассказал, как длилась дискуссия между органами Совета Европы по этому поводу и кто был противником исключения, и заверил, что это действительно жесткое решение – подобных ему органы Совета Европы еще не принимали.

По его словам, теперь в Совете Европы есть возможность и процедура наказания любого члена, совершившего "грубое нарушение Устава", впрочем, остается под вопросом, что такое нарушение.

"С войной уже ясно: теперь любое государство, которое начнет военную агрессию против другого члена СЕ, потеряет свое место в организации", - пояснил он.

"Другой красной линией наверняка будет отказ выполнять чувствительные решения Европейского суда по правам человека… Мы имеем подобную историю с Турцией, против которой есть два решения – относительно курдского политика Демирташа и правозащитника Кавалы. Оба они, как считает ЕСПЧ, незаконно остаются в тюрьме. Турция приближается к красной линии, потому что если вы не хотите выполнять решение Суда, то неясно, зачем вам быть членом Совета Европы", - предупредил Тини Кокс.

Он добавил, что подобная процедура запускалась по Азербайджану, но тот пошел на уступки и выпустил из тюрьмы оппозиционера Ильгара Мамедова.

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Темы: ПАСЕРосcияТурция
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