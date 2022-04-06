Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент ПАСЕ намекает, что из Совета Европы могут исключить не только Россию, но и Турцию

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 09:00

Изгнание России из Совета Европы было беспрецедентным шагом, но президент ПАСЕ Тини Кокс говорит, что это может повториться.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде" в среду.

Кокс рассказал, как длилась дискуссия между органами Совета Европы по этому поводу и кто был противником исключения, и заверил, что это действительно жесткое решение – подобных ему органы Совета Европы еще не принимали.

Реклама:

По его словам, теперь в Совете Европы есть возможность и процедура наказания любого члена, совершившего "грубое нарушение Устава", впрочем, остается под вопросом, что такое нарушение.

"С войной уже ясно: теперь любое государство, которое начнет военную агрессию против другого члена СЕ, потеряет свое место в организации", - пояснил он.

"Другой красной линией наверняка будет отказ выполнять чувствительные решения Европейского суда по правам человека… Мы имеем подобную историю с Турцией, против которой есть два решения – относительно курдского политика Демирташа и правозащитника Кавалы. Оба они, как считает ЕСПЧ, незаконно остаются в тюрьме. Турция приближается к красной линии, потому что если вы не хотите выполнять решение Суда, то неясно, зачем вам быть членом Совета Европы", - предупредил Тини Кокс.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что подобная процедура запускалась по Азербайджану, но тот пошел на уступки и выпустил из тюрьмы оппозиционера Ильгара Мамедова.

Подробнее читайте в интервью "Президент ПАСЕ: В Украине говорят, что я пророссийский, но у меня другая позиция"

Темы: ПАСЕРосcияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"
ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Президент ПАСЕ: после войны Россия должна будет доказать, что ей можно доверять
Последние новости
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
Все новости...
Реклама: