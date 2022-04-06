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14 российских яхт не покинут Нидерланды из-за санкций

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 10:25

14 роскошных яхт не смогут покинуть Нидерланды из-за санкций против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны в письме Палате представителей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Речь идет о строящихся 12-ти яхтах, в том числе суперъяхтах более 35 метров, и о 2-х яхтах на техническом обслуживании. Суда не имеют права покидать страну из-за санкций против России.

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"Мы отмечаем, что верфи в Нидерландах полностью сотрудничают, несмотря на серьезные последствия санкций", – прокомментировал Нанетт ван Схелве, генеральный директор таможенной службы.

Глава МИД сообщил, что сейчас из-за санкций заморожены активы на сумму 516 миллионов евро и заблокированы транзакции на сумму 155 миллионов евро.

Таможня также проверяет грузовые отправления в Россию и Белоруссию. Среди прочего осмотрено 30 000 контейнеров.

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В Нидерландах постепенно идет реализация санкций. Бывший министр Стеф Блок был назначен в понедельник координатором соблюдения санкций.

Как сообщалось, УП обнаружила в Европе яхты российских олигархов.

Темы: санкцииолигархиРосcияНидерланды
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