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Глава Еврокомиссии: новый пакет санкций против РФ не будет последним

Среда, 6 апреля 2022, 12:39

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией накануне, не будет последним.

Об этом она сказала, выступая в среду в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны снова усилить давление на Путина и правительство России. Поэтому мы предлагаем еще больше усилить наши санкции. Они ограничивают политические и экономические возможности Кремля. Они влияют на Россию гораздо сильнее, чем на нас. И они не будут нашими последними санкциями", - заявила фон дер Ляйен.

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Глава Евросовета, также выступая перед Европарламентом, заявил, что в какой-то момент Евросоюзу придется ввести санкции против импорта российской нефти и даже газа, чтобы РФ прекратила свое вторжение в Украину.

Во вторник представители ЕС обнародовали подробности других новых санкций. Они включают запрет на импорт российского угля, ограничение доступа российских автоперевозчиков и кораблей, ограничения, направленные на олигархов и их семьи, а также блокировку экспорта некоторых высокотехнологичных машин.

Европейский Союз также предложил наложить санкции на двоих дочерей президента РФ Владимира Путина в ответ на вторжение России в Украину.

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Темы: Европасанкции
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