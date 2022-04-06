Глава Еврокомиссии: новый пакет санкций против РФ не будет последним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией накануне, не будет последним.

Об этом она сказала, выступая в среду в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны снова усилить давление на Путина и правительство России. Поэтому мы предлагаем еще больше усилить наши санкции. Они ограничивают политические и экономические возможности Кремля. Они влияют на Россию гораздо сильнее, чем на нас. И они не будут нашими последними санкциями", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Евросовета, также выступая перед Европарламентом, заявил, что в какой-то момент Евросоюзу придется ввести санкции против импорта российской нефти и даже газа, чтобы РФ прекратила свое вторжение в Украину.

Во вторник представители ЕС обнародовали подробности других новых санкций. Они включают запрет на импорт российского угля, ограничение доступа российских автоперевозчиков и кораблей, ограничения, направленные на олигархов и их семьи, а также блокировку экспорта некоторых высокотехнологичных машин.

Европейский Союз также предложил наложить санкции на двоих дочерей президента РФ Владимира Путина в ответ на вторжение России в Украину.