Россияне за сутки 81 раз обстреляли Луганскую область

Обстрелянная россиянами многоэтажка в Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли города и села Луганской области из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации 81 раз – повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "81 раз россияне обстреляли города и села Луганской области за минувшие сутки из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации. В результате обстрелов повреждены 15 объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, частные и многоэтажные дома".

Детали: По словам Гайдая, под огонь россиян попали Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горское, Золотое, Новодружеск.

В Северодонецке местный житель получил ранение, ему оказали первую помощь.