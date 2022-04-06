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Палата депутатов парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинского народа

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 15:11

Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата чешского парламента, единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет "Европейская правда".

Детали принятого решения посол пообещал предоставить позже.

Палата депутатов парламента Чехии накануне также приняла постановление, в котором осудила военные преступления, совершенные российскими военными в Украине.

В ноябре, в День памяти голодоморов, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продолжить борьбу за донесение в мире правды о Голодоморе 1932-1933 годов и признание его геноцидом украинского народа.

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Темы: Чехияголодомор
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