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Киевская область: Министерство обороны показало уничтоженную Бородянку из беспилотника

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 15:20
Киевская область: Министерство обороны показало уничтоженную Бородянку из беспилотника
Разрушенный жилой дом в Бородянке 4 апреля. фото: getty images

В Министерстве обороны Украины опубликовали видеозапись с дрона, как выглядит уничтоженный российскими оккупантами городок Бородянка Киевской области.

Источник: twitter Минобороны

Дословно: "Лишь 42 дня назад 13 тысяч человек жили в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину.

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Они хотели поступить так же со всей Украиной. Но наша армия отразило наступление. Теперь над Бородянкой развевается украинский флаг".

Детали: На видео видны разрушенные дома, магазины, груды мусора и уничтоженное дорожное покрытие на многих улицах города.

Напомним: 4 апреля глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба показал фотографии и видео разрушений Бородянки: некоторые многоэтажные жилые дома уничтожены до основания.

Темы: Киевская областьоккупацияРосcиявойна
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