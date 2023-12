Киевская область: Министерство обороны показало уничтоженную Бородянку из беспилотника

В Министерстве обороны Украины опубликовали видеозапись с дрона, как выглядит уничтоженный российскими оккупантами городок Бородянка Киевской области.

Источник: twitter Минобороны

Дословно: "Лишь 42 дня назад 13 тысяч человек жили в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину.

Они хотели поступить так же со всей Украиной. Но наша армия отразило наступление. Теперь над Бородянкой развевается украинский флаг".

Детали: На видео видны разрушенные дома, магазины, груды мусора и уничтоженное дорожное покрытие на многих улицах города.

Borodyanka, Kyiv region.

Only 42 days ago, 13,000 people lived in this village.

russian occupiers brought death and destruction here. They wanted to do the same with the whole of Ukraine.

But our army fought back. Borodyanka is under the Ukrainian flag again. pic.twitter.com/o3wXs27RYQ