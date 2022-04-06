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Херсонщина: житель Старой Збурьевки помогает россиянам с оккупацией

Елена РощинаСреда, 6 апреля 2022, 15:25

Житель села Старая Збурьевка в Херсонской области поддерживает войну России против Украины и помогает российским захватчикам.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, житель с. Старая Збурьевка Херсонской области поддерживает преступные действия военнослужащих РФ и подконтрольных им вооруженных формирований.

Мужчина способствует передаче захватчикам материальных ресурсов, организации мест размещения техники, личного состава и передачи продуктов питания".

Детали: При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним: Мэр оккупированного российской армией Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что "доброжелатели" полностью слили россиянам базу данных на находившихся в городе активистов и участников АТО-ООС.

Темы: Херсонская областьколлаборационизмвойнаРосcия
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