Херсонщина: житель Старой Збурьевки помогает россиянам с оккупацией

Житель села Старая Збурьевка в Херсонской области поддерживает войну России против Украины и помогает российским захватчикам.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, житель с. Старая Збурьевка Херсонской области поддерживает преступные действия военнослужащих РФ и подконтрольных им вооруженных формирований.

Реклама:

Мужчина способствует передаче захватчикам материальных ресурсов, организации мест размещения техники, личного состава и передачи продуктов питания".

Детали: При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним: Мэр оккупированного российской армией Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что "доброжелатели" полностью слили россиянам базу данных на находившихся в городе активистов и участников АТО-ООС.