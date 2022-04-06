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Воры ограбили квартиру переселенца в Киеве – прокуратура

Роман ПетренкоСреда, 6 апреля 2022, 15:33

В Киеве сообщили о подозрении двум украинцам, которые ограбили почти на два миллиона квартиру переселенца.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Подозреваемые узнали, что арендатора нет в квартире – он уехал из-за войны в Кировоградскую область.

Злоумышленники сообщили потерпевшему, полицейские вроде бы провели обыск в арендованном им помещении и изъяли ящики с его товаром. После этого предоставили ему поддельный акт о принудительном отчуждении или изъятии имущества, а также сообщили, что изъятое имущество будет передано на нужды территориальной обороны.

Имущества они украли на 1,8 миллиона.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

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Темы: Киевпереселенцывойнапрокуратура
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