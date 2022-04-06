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Киев: с начала нападения РФ погибли 89 гражданских, повреждены 167 домов и 44 школы

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 16:26
Киев: с начала нападения РФ погибли 89 гражданских, повреждены 167 домов и 44 школы
16-ЭТАЖКА В СВЯТОШИНСКОМ РАЙОНЕ, ФОТО ГСЧС

В Киеве за 40 дней войны из-за действий РФ погибли 89 мирных лиц, среди них 4 ребенка, ранены почти 400 человек, повреждены 167 домов.

Источник: КГГА

Дословно: "В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц, в том числе 4 ребенка, ранены – 398 человек, среди них – 20 детей".

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"От вражеских ударов оккупанта с 24 февраля повреждены 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и 1 детский дом. Также повреждения получили 11 административных зданий. Масштабы повреждений разные: большие, средние и незначительные".

Детали: Также от действий российского агрессора пострадали: 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Город призывает киевлян при первых сигналах воздушной тревоги следовать в укрытие.

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"Сегодня в Киеве стало безопаснее, но все еще остается угроза воздушных атак. Выехавших из столицы просят пока воздерживаться от возвращения", - подчеркнули в КГГА.

Что предшествовало: По состоянию на 24 марта сообщалось о 75 погибших гражданских лицах в Киеве, из них 4 детей. Ранены были 307 гражданских, из которых 16 детей.

4 апреля мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей, выехавших из столицы из-за войны, не возвращаться по крайней мере до конца этой недели.

Темы: Киеввойна
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