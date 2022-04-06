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В Буче задержали мародеров

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 17:21
фото Нацгвардии

На территории освобожденной от оккупантов Киевщины военнослужащие разоблачили группу мародеров и обнаружили взрывные устройства с боеприпасами.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Детали: При отработке адреса в Буче по наводке местных жителей военные обнаружили трех мужчин, которые имели в ангаре возле дома большое количество имущества, происхождение которого они не смогли объяснить.

 

Все трое были задержаны и переданы следственно-оперативной группе Нацполиции.

Подозреваемым грозит наказание согласно действующему законодательству в условиях военного времени.

Отмечается, что в тот же день в Гостомеле во время патрулирования гвардейцы обнаружили 5 растяжек, 2 мины 120 мм и 1 комплект боеприпасов к стрелковому оружию. На место обнаружения были вызваны соответствующие службы.

Темы: БучаНацгвардия
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