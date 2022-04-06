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В Вильнюсе воду в пруду напротив посольства РФ выкрасили в цвет крови

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 18:19
В Вильнюсе воду в пруду напротив посольства РФ выкрасили в цвет крови
Покрашенный пруд возле здания посольства рф в вильнюсе. Фото: Delfi

В Вильнюсе воду в пруду возле российского посольства выкрасили в кровавый цвет в рамках акции протеста против войны РФ на территории Украины.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Представитель полиции сказала, что это акция протеста, согласованная с инспекторами по охране природы, краска безвредна для животных и растений.

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Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал, что это художественный перформанс, который стремится обратить внимание мира на военные преступления России.

Он подтвердил, что используемая краска аналогична той, какой в ​​День Святого Патрика воду окрашивают в зеленый цвет.

Во время перформанса красный пруд переплыла пловчиха Рута Мейлутите.

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Темы: ЛитвамитингиРосcиядипломатические отношения
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