В Вильнюсе воду в пруду напротив посольства РФ выкрасили в цвет крови

В Вильнюсе воду в пруду возле российского посольства выкрасили в кровавый цвет в рамках акции протеста против войны РФ на территории Украины.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Представитель полиции сказала, что это акция протеста, согласованная с инспекторами по охране природы, краска безвредна для животных и растений.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал, что это художественный перформанс, который стремится обратить внимание мира на военные преступления России.

Он подтвердил, что используемая краска аналогична той, какой в ​​День Святого Патрика воду окрашивают в зеленый цвет.

Во время перформанса красный пруд переплыла пловчиха Рута Мейлутите.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что, отрицая военные преступления в Украине, российский режим "действует как нацисты".