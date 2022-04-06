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На Буковине задержали фальшивых "дальнобойщиков" призывного возраста

Катерина ТищенкоСреда, 6 апреля 2022, 19:47
На Буковине задержали фальшивых дальнобойщиков призывного возраста
фото ГПСУ

В Черновицкой области пограничники разоблачили схему попыток незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста под видом водителей-дальнобойщиков.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Во время оперативных мероприятий правоохранители установили, что несколько военнообязанных мужчин заблаговременно фиктивно трудоустроились водителями-дальнобойщиками. Их личные данные вносились в соответствующую систему, что, на их взгляд, гарантировало дальнейшее беспрепятственное пересечение границы.

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Однако для двух "дальнобойщиков" эти "гарантии" сразу закончились, как только они прибыли на границу. Граждан Украины, которые к тому же почему-то ехали не грузовым, а легковым автомобилем, задержали во время пересечения границы в пункте пропуска "Порубное".

Детали: Сообщается, что за услуги стать псевдоводителями грузовых транспортных средств мужчины заплатили по 5 тысяч долларов США каждый.

На псевдоводителей составлены админматериалы за попытку незаконного пересечения границы. Продолжаются проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств правонарушения и причастных к незаконной сделке.

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Также по выявленным признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), направлено сообщение в правоохранительные органы.

Темы: Черновицкая областьграницамобилизация
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